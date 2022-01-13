洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会关于撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会的决定

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于撤销部分市直部门高新区派出机构的通知》，决定撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会，其职能交由洛阳市涧西区人大常委会承担。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于撤销部分市直部门高新区派出机构的通知》，决定撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会，其职能交由洛阳市涧西区人大常委会承担。 洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会

关于撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区

工作委员会的决定

（2022年4月25日洛阳市第十五届人大常委会第三十二次会议通过） 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于撤销部分市直部门高新区派出机构的通知》，决定撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会，其职能交由洛阳市涧西区人大常委会承担。