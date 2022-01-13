昨日，市十五届人大常委会召开第三十二次会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，深入学习全国两会精神，省委人大工作会议精神及市委近期主要会议精神。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

昨日，市十五届人大常委会召开第三十二次会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，深入学习全国两会精神，省委人大工作会议精神及市委近期主要会议精神。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于加强经济工作监督的决定》《洛阳市人民代表大会常务委员会关于批准洛阳市2022年度政府投资项目计划的决议》《洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会关于撤销洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会的决定》及洛阳市第十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告、洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会调整委员建议名单；对《关于加快推进黄河流域洛阳段生态保护和高质量发展的议案》决议办理情况的报告、2021年环境状况和环境保护目标完成情况的报告、洛阳市人民检察院关于民事诉讼监督情况的报告进行了满意度表决。

会议听取并审议了《洛阳市二里头遗址保护条例(草案)》《洛阳市尸乡沟商城遗址保护条例(草案)》及市十五届人大常委会第二十九次会议有关工作报告审议意见落实情况的报告；审议了加快推进黄河流域洛阳段生态保护和高质量发展的专题调研报告。

会议经表决，通过了相关人事任免事项，新任命的国家机关工作人员进行了宪法宣誓。

会议闭幕时，吴中阳就深入学习贯彻全国两会和省委人大工作会议、省市人代会精神，毫不动摇抓好年度工作任务落实，坚定不移抓好疫情防控工作，提出了要求。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 何燕)