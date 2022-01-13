楼顶常年漏水，何时才能解决？

近日，家住西工区唐三小区的居民张女士反映，她住的居民楼楼顶漏水问题已存在较长时间，对她的生活造成了严重影响。她曾多次到有关单位反映，但问题一直没得到解决。

近日，家住西工区唐三小区的居民张女士反映，她住的居民楼楼顶漏水问题已存在较长时间，对她的生活造成了严重影响。她曾多次到有关单位反映，但问题一直没得到解决。

房顶漏水后，居民家的墙面发霉

“我家住在顶楼，房顶漏水问题已有五六年了，去年夏天特别严重。”张女士说。去年夏天，降雨量很大，雨水从天花板渗进了她家多数房间。雨季过后，天花板、墙面开始发霉、变黑。

她说，唐三小区是洛玻生活区，近年，她为解决楼顶漏水一事，曾多次到洛玻服务保障部门和负责管理小区的洛阳福润得物业管理有限公司反映情况。“我每次去问，洛玻服务保障部门的工作人员都让我找物业公司，物业公司的工作人员在上门检查后说，需要将情况报到洛玻服务保障部门申请维修资金，但事情一直没有任何实质性进展。”张女士说，同一栋居民楼还有好几户因楼顶漏水而受影响。

昨日，记者联系了洛玻服务保障部门和洛阳福润得物业管理有限公司。洛玻服务保障部门一名工作人员说，洛阳福润得物业管理有限公司受聘负责洛玻生活区的物业管理，双方约定，洛玻生活区内的中小型维修项目，由洛阳福润得物业管理有限公司负责，大型维修项目由洛玻服务保障部门出资。

洛阳福润得物业管理有限公司相关负责人介绍，因相关原因，唐三小区没有房屋专项维修资金，如果小区内有大型维修项目，物业公司需要报给洛玻服务保障部门，申请维修资金。

“去年，我们就向洛玻服务保障部门申请过资金，对洛玻生活区11栋楼顶漏水的居民楼进行过维修。当时，我们将张女士家这栋楼的情况也报了，但这栋楼未获批维修资金。”该负责人说。

该负责人说，今年，他们对张女士所住居民楼的漏水情况又进行了摸排。“这栋居民楼有10户居民住顶楼，其中2户我们暂没联系上人，另外8户家里都有漏水情况，说明楼顶防水层确实需要大修了。”该负责人告诉记者，他们会尽快再把情况报给洛玻服务保障部门，申请到资金后，马上进行维修。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）