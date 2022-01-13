业委会自治后 锦绣园小区旧貌换新颜

“快来看看我们这小区新建的活动广场美不美！”“这一年多，小区变化不小，生活环境也越来越舒心。”“业主委员会处处为居民着想，给我们办了好多大实事！”近日，涧西区锦绣园小区居民与我们联系，记者应约来到小区，跟居民们聊起业委会自治带来的变化。

“快来看看我们这小区新建的活动广场美不美！”“这一年多，小区变化不小，生活环境也越来越舒心。”“业主委员会处处为居民着想，给我们办了好多大实事！”近日，涧西区锦绣园小区居民与我们联系，记者应约来到小区，跟居民们聊起业委会自治带来的变化。

小区提升改造后，锻炼的地方也有了

位于创业路的锦绣园小区建成于2001年，因建成时间较长、缺乏规范的物业管理，小区存在很多问题。“当时，因居住感受不好，一些有条件的居民都搬离了该小区。”居民说。

2020年12月，锦绣园小区新一届业主委员会成立，选举产生了9名业委会成员。2021年3月，业委会正式接手小区的管理工作，锦绣园小区开始实施业委会自治。对小区长期存在的问题，业委会主任王玉涛带着业委会成员挨家走访，了解居民的诉求。随后，他们积极筹措资金，根据居民的意愿制订方案，在保持原物业费不变的情况下，对小区进行改造。

业主委员会先对小区的3个大门进行了提升改造并加装了门禁系统，解决了非小区居民随意进出的问题；请人对小区内多年未清理的污水管道、化粪池进行疏通清理，解决了管道堵塞的问题；扩建100多个停车位，让每辆车都有指定的停放位置；对小区道路加宽，路面进行平整，重新粉刷居民楼外墙体；将小区内空置的房屋改造成老年人活动室、老年餐配送中心，为小区老年人服务……

“我们的9名业主委员会成员中，有6名党员，大家都是抱着实打实为居民做些事儿的想法来开展工作的。”王玉涛说。起初，多数居民对于业委会自治还心存疑虑，认为他们干不好。现在大家看到了小区的变化，看法发生了改变，更加支持他们的工作，在小区组织活动、疫情防控时，居民们都积极报名，争当志愿者。这让他也感到非常欣慰。

“目前，我们正在和一家企业洽谈，为小区免费加装电梯。今年，我们还准备着重解决小区楼顶漏水、暖气管网老化等问题，并持续提升小区的养老服务。”王玉涛说，虽然他们资金紧缺、人力有限，但是，会为提升小区居民的生活质量尽最大努力。

小区物业好不好，居民最有发言权，《居民请上线》栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。更专业的物业，更宜居的小区，更美好的生活，需要你我共同努力。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图）