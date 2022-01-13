洛阳住房公积金归集额稳步增长

记者昨日从市住房公积金管理中心第一季度业务工作推进暨党风廉政建设工作会议上获悉，今年以来，我市住房公积金缴存单位、开户人数和归集金额等主要指标实现稳步增长。
记者昨日从市住房公积金管理中心第一季度业务工作推进暨党风廉政建设工作会议上获悉，今年以来，我市住房公积金缴存单位、开户人数和归集金额等主要指标实现稳步增长。
记者昨日从市住房公积金管理中心第一季度业务工作推进暨党风廉政建设工作会议上获悉，今年以来，我市住房公积金缴存单位、开户人数和归集金额等主要指标实现稳步增长。
今年第一季度，全市归集公积金19.85亿元，同比增长6.49%，新增开户单位334户，新增缴存职工11414人。实现住房公积金业务收入2.01亿元，同比增长12.39%；实现增值收益1亿元，同比增长11.04%。
截至3月底，住房公积金管理部门本年为2141户缴存职工发放个人贷款8.46亿元；全市缴存职工本年提取13.64亿元；5家合作银行累计为1735户缴存职工发放住房公积金贴息贷款6.64亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高峰)
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