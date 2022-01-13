洛阳市中级人民法院出台方案 全面加强知识产权司法保护工作

今天是知识产权保护日。昨日，市中级人民法院出台《关于全面加强知识产权司法保护工作的实施方案》(以下简称《方案》)，全面加强新时代知识产权审判工作，延伸司法职能，强化知识产权源头式保护，探索构建知识产权司法保护协同机制，加强协作配合，促进知识产权全链条保护，全面激发创新活力，精准服务保障创新引领发展。

今天是知识产权保护日。昨日，市中级人民法院出台《关于全面加强知识产权司法保护工作的实施方案》(以下简称《方案》)，全面加强新时代知识产权审判工作，延伸司法职能，强化知识产权源头式保护，探索构建知识产权司法保护协同机制，加强协作配合，促进知识产权全链条保护，全面激发创新活力，精准服务保障创新引领发展。

当前，我市正在聚焦制造业高质量发展主攻方向，加快建设制造业强市。洛报融媒记者了解到，市中级人民法院将围绕全市发展大局，精准服务创新引领发展，持续加大对高新制造业知识产权的保护力度，进一步深入开展“万人助万企”活动，助力核心专利等高价值知识产权拥有量大幅增加，助力专利密集型企业产业培育，助力提升科技创新和产业升级，切实服务制造业强市建设和知识产权运营服务体系建设，为产业强、经济强的高质量发展新路提供强有力司法保障。

“我市正在全力打造面向市场、紧贴产业的综合性科技创新平台，以平台聚人才、聚资本，加快构建平台、人才、资本良性互动的创新体系。”市中级人民法院相关负责人介绍，将加强对国家实验室、国家科研机构、科技领军企业等创新主体的司法保护，依法保护科研人员合法权益及商业秘密，为营造知识产权人才更优发展环境提供保障，在保障企业创新发展的同时促进人才合理流动，全面激发创新创造活力。

根据部署，我市法院还将结合洛阳厚重的历史文化资源，促进遗传资源、传统文化、传统知识等知识产权保护，厚植河洛优秀传统文化优势；深入探索在“盛世隋唐”牌、“国花牡丹”牌等方面延伸产业的知识产权保护，引导推动考古文博、演艺娱乐、动漫产业、数字文旅等IP转化，助力具有核心竞争力的文旅品牌矩阵建设，推动河洛文化繁荣发展。

市中级人民法院是最高人民法院指定的首批知识产权审判“三合一”试点法院之一。《方案》指出，该院将深入推进知识产权民事、刑事、行政案件“三合一”审判机制改革，积极探索构建案件审理专门化、管辖集中化和程序集约化的审判体系，建立完善知识产权案件繁简分流机制；设置知识产权巡回审判庭，构建立案、审判、执行全链条处理纠纷新模式；打造新型知识产权审判执行团队，加快实现信息化建设与知识产权审判深度融合，为创新主体的发展提供更加专业、便捷、高效的“一站式”司法服务与保障。

与此同时，市中级人民法院将强化知识产权“源头式”保护，将审判职能辐射至营商环境建设的前沿阵地，为创新主体提供涉诉风险防范指引、司法预警、授课指导、纠纷诉前化解“绿色通道服务”，定期深入企业，引导创新主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权的组合效应，助力打造一批知识产权竞争力强的一流企业。

知识产权作为创新发展的核心地位和关键举措，需要提升全社会的知识产权保护意识。根据《方案》，市中级人民法院将全面强化协作配合，探索构建知识产权司法保护协同机制，充分加强与中国(洛阳)知识产权保护中心的沟通衔接，构建“司法＋行政＋X”的工作模式，通过前端源头治理、中端多元解纷、末端高质效审判执行的全链条无缝衔接，健全知识产权多元化纠纷解决机制，深化与高校的战略合作，精准对接企业创新发展需求，促进知识产权全链条保护，助推经济社会高质量发展。

《方案》还在加强区域特色商业标志保护、强化知识产权刑事司法保护、惩治侵犯知识产权行为、畅通行政保护与司法保护衔接机制及尊重创新、保护创新氛围营造等方面制定了详细措施。

“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。”该负责人表示，该院将主动作为、转变理念，与各有关职能部门积极协作，凝聚知识产权保护的合力，促进知识产权全链条保护，更好发挥创新的乘数效应，助力知识产权强市建设，为我市创新引领发展、建强副中心、形成增长极提供有力司法服务和保障。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹）