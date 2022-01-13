洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老大爷突发疾病意识不清 洛阳公交车长争分夺秒将其送医
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 08:24
好车长宿文强

　　这两天，72路公交车车长宿文强送乘客去医院的事引起热议。记者近日联系宿文强了解到事情的来龙去脉。

　　“我记得当时有人喊‘老头子你咋了，可别吓我啊！’”宿文强说，19日16时55分许，他驾驶72路公交车行至联盟路与黔川路交叉口时，听到车厢里一名老太太发出的惊呼声。

　　宿文强赶忙将车停在路边，转头发现驾驶位背后的座位上，一名老人意识不清，旁边的老太太正焦急地询问、安抚他。有乘客说老人可能是突发心脏病，并翻出随身携带的速效救心丸递给老太太。

　　情况紧急，宿文强立即向公司上报情况，并赶紧拨打了120。

　　“不知道120啥时候能来，老爷子不敢等了。”宿文强说，在征得车内乘客同意后，他中途不停站，十几分钟就将车开到了中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院门口。一停好车，他就跑进医院求助，很快，他和医护人员一起将老人抬进急救室。想着还有一车乘客等着，他把自己的电话号码留给了老太太，表示有事可以找他。

　　宿文强赶紧回到车上，还没张嘴向乘客们说抱歉，乘客们就纷纷对他竖起大拇指。

　　“老太太第二天专门给我打电话致谢，说老爷子当时是因为高血压导致的，现在身体已无大碍。”宿文强说。

　　宿文强今年30岁，是一名退伍军人，开公交车已经4年多，每次出车他都牢记安全责任，一定要把乘客安全送到地方。（洛报融媒·洛阳网记者  赵硕 通讯员 赵承 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市方舱医院近期建成！设4076张床...
  • 楸树花开田园美【高清图集】
  • 过渡期进入倒计时！驾驶电三、电四车...
  • 异地参保老人在洛就医全攻略！涉及买...
  • 打造健身场地 服务青年人才【组图】
  • 月季盛开 添彩洛城
  • 洛阳市人大常委会通过最新人事任免
  • 洛龙区后河社区健身中心投用
  • 市委召开疫情防控工作专题会议
  • 业委会自治后 锦绣园小区旧貌换新颜
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    勇成摄影 嵩县赏杜鹃

    牡丹记

    洛阳牡丹甲天下

    学拍牡丹花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605