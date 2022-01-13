老大爷突发疾病意识不清 洛阳公交车长争分夺秒将其送医

这两天，72路公交车车长宿文强送乘客去医院的事引起热议。

好车长宿文强

这两天，72路公交车车长宿文强送乘客去医院的事引起热议。记者近日联系宿文强了解到事情的来龙去脉。

“我记得当时有人喊‘老头子你咋了，可别吓我啊！’”宿文强说，19日16时55分许，他驾驶72路公交车行至联盟路与黔川路交叉口时，听到车厢里一名老太太发出的惊呼声。

宿文强赶忙将车停在路边，转头发现驾驶位背后的座位上，一名老人意识不清，旁边的老太太正焦急地询问、安抚他。有乘客说老人可能是突发心脏病，并翻出随身携带的速效救心丸递给老太太。

情况紧急，宿文强立即向公司上报情况，并赶紧拨打了120。

“不知道120啥时候能来，老爷子不敢等了。”宿文强说，在征得车内乘客同意后，他中途不停站，十几分钟就将车开到了中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院门口。一停好车，他就跑进医院求助，很快，他和医护人员一起将老人抬进急救室。想着还有一车乘客等着，他把自己的电话号码留给了老太太，表示有事可以找他。

宿文强赶紧回到车上，还没张嘴向乘客们说抱歉，乘客们就纷纷对他竖起大拇指。

“老太太第二天专门给我打电话致谢，说老爷子当时是因为高血压导致的，现在身体已无大碍。”宿文强说。

宿文强今年30岁，是一名退伍军人，开公交车已经4年多，每次出车他都牢记安全责任，一定要把乘客安全送到地方。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）