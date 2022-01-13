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洛阳今日晴天转多云 气温16℃到30℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.04.26 08:15

　　目前正值春夏交替时节，天气就像小孩子的脸，说变就变，强对流天气不时会出现，给人来个措手不及。

　　从24日开始，今年以来黄河以南最大规模强对流天气来袭，据河南省气象台消息，24日16时至25日8时，我省西南部、南部出现小到中阵雨、雷阵雨，南阳、信阳、驻马店、平顶山等地出现暴雨、局地大暴雨。受低涡切变线影响，洛阳也出现分布不均匀的降水，局部地区还伴有强对流天气。

　　在强对流天气这个“大家族”中，最著名的是雷雨和冰雹，它们不仅破坏力强，而且来得快去得快。是什么赋予它们如此强大的破坏力呢？答案是积雨云。首先，我们来了解下云的形成。云的形成，是空气中的水汽经由各种原因达到饱和或过饱和状态发生凝结的过程。再来说积雨云，这是一种在强烈垂直对流过程中形成的云，它的体积通常相当庞大，一块积雨云就是一座“空中水库”。积雨云总是和强降水联系在一起，包括雷电、大风、冰雹、暴雨等天气现象，特殊地区甚至还产生过龙卷风。

　　如今已经进入4月底，天气并不平静，昨天洛阳最高气温27℃，今天最高气温有望冲击30℃，初夏感十足。不过，从27日开始，受冷空气扩散影响，洛阳将出现一次降温降水天气过程，风力也会较大。到了周后期，受冷空气影响，气温较前期会继续下降。

　　据市气象局分析，预计今天白天，洛阳全区晴天转多云，东北风4级左右，气温16℃到30℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云到阴天，夜里转小雨或零星小雨，东北风4级到5级，气温13℃到22℃。未来几天，洛阳气温起伏明显，晚报提醒您关注临近天气预报，及时增加衣物，可别着凉感冒。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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