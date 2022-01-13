徐衣显主持召开专题会议

25日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究智慧岛(深圳)科创基地建设、经开区高质量发展、洛阳乌拉尔大学筹设等工作。

徐衣显主持召开专题会议强调

汇聚资源市场运营着力建设一流科创飞地

创新机制做强产业打造高质量发展先行区

25日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究智慧岛(深圳)科创基地建设、经开区高质量发展、洛阳乌拉尔大学筹设等工作。

会议听取了智慧岛(深圳)科创基地谋划推进情况。徐衣显强调，要坚持高效联动，加快科创飞地建设，加速资本、人才等要素汇聚，架起链接沿海、协同创新、合作共赢的桥梁。要科学有序运营，充分发挥政府投融资平台作用，选聘专业化市场化团队，深度开展招商引资、招才引智，打造全链条孵化转化体系，实现孵化在深圳、产业在洛阳，研发在深圳、转化在洛阳。要突出产业导向，聚焦10大产业集群，积极承接发达地区优质产业，大力招引前景好、潜力足的风口产业，为洛阳优势再造、换道领跑提供强劲支撑。

会议研究了洛阳经开区高质量发展工作。徐衣显强调，要全面贯彻新发展理念，深化体制改革，完善配套政策，破解发展瓶颈，着力打造高质量发展先行区。要坚持市场导向，明晰主导产业，严把项目准入关、审批关、质量关，提高亩均产出效益。要成立工作专班，加强统筹协调，精准精细服务，在招商引资、项目建设、产业转型等方面按下“快进键”，跑出“加速度”，不断提升发展引领力、融合力、创新力。

会议还研究了筹设洛阳乌拉尔大学事宜。

李新建、魏险峰、侯占国、贺敏、孔留安、任丽君参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)