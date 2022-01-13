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4月26日是第15个“全国疟疾日” 洛阳疾控专家这样提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 22:19

　　4月26日是第15个“全国疟疾日”，今年的宣传主题为“防止疟疾输入再传播，共创无疟世界”。记者从市疾控中心了解到，尽管2020年我国已经实现消除疟疾目标，但防范疟疾输入仍任重道远，尤其境外返洛人员也要严格做好报备和告知事项。

　　“在新冠大流行时，一个国家本土疫情归零，并不意味着可以放松警惕，因为随着跨境人员的往来，输入性的疫情随时可能出现。疟疾防控也是一样，归国人员可能在国外感染新冠肺炎，也可能感染疟疾。”市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，尽管我国已经消除疟疾，但因传播媒介等流行条件尚未根本改变，相关统计数据显示，我市2020年共有归国人员5877人，2021年全年共有7796人，境外输入疟疾引起再传播的风险持续存在。

　　2020年10月，洛阳市报告一起境外输入性疟疾病例，发现于归国人员返洛隔离期间。新安男子郭某常年外出务工，当年前往尼日利亚务工，同年10月搭乘飞机经埃塞俄比亚返回，回国后在上海隔离14天，于10月27日解除隔离返回新安县。

　　郭某返回新安后，居家隔离第3天就出现不规则发热伴头痛等症状，体温最高达40℃。当天卫生院送药口服后效果不佳，郭某体温降后又升，随即转运至卫生院集中隔离。后经采样送检，其新冠病毒核酸检测为阴性，血小板减少。而在送至县医院后，郭某血小板持续减少。

　　因郭某自述在非洲期间曾被八足小虫叮咬，故申请协助进行发热伴血小板减少综合征及其他传染病筛查。11月6日，洛阳市疾控中心疟疾检测实验室PCR检测查出疟原虫阳性，为卵形疟；血涂片镜检检出卵形疟，两天后复检疟原虫RDT T2阳性。

　　“疟疾存在一定的潜伏期，极容易被忽视，所以境外回来人员就诊时尤其要注意告知旅居史。”朱鑫说，非洲和东南亚是疟疾的高度流行区，对出国人员来说，在出国前应详细了解目的地疟疾流行情况，树立疟疾感染风险意识，回国后2年内如果出现发热、发冷、出汗等症状或乏力、发热、头疼等类似感冒症状，应及时就诊并告知国外旅居史，便于医务人员排查疟疾。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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