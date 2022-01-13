洛阳市方舱医院近期建成！设4076张床位防患未然

25日，洛阳市伊滨区孝文大道与兰台路交叉口附近某园区，洛阳市方舱医院建设接近尾声，8个救治单元已初步完成建设，后勤物资及医疗机械等正待命入场。

洛阳市方舱医院外部正在加紧施工

25日，洛阳市伊滨区孝文大道与兰台路交叉口附近某园区，洛阳市方舱医院建设接近尾声，8个救治单元已初步完成建设，后勤物资及医疗机械等正待命入场。该院启用后可提供4076张床位，进一步提升洛阳市疫情防控救治能力。

洛阳市方舱医院是洛阳市委、市政府根据国家、省委疫情防控相关部署建设的应急保障工程，防患未然、常备不懈，全面提升洛阳市疫情防控救治能力。

洛阳市方舱医院外部正在加紧施工

河南三建集团洛阳市方舱医院项目现场负责人程浩强说，方舱医院涉及改造建筑面积2.7万平方米，新建临时建筑9000平方米，方舱区利用既有工业厂房空间改造而成，卫浴区和医护区结构形式为装配式集装箱板房。