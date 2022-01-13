洛阳启动“老少共携手、喜迎二十大”主题教育活动

记者25日从洛阳市关工委获悉，为喜迎二十大，即日起，全市关工委系统启动“老少共携手、喜迎二十大”主题教育活动。 记者25日从洛阳市关工委获悉，为喜迎二十大，即日起，全市关工委系统启动“老少共携手、喜迎二十大”主题教育活动。 根据活动安排，全市关工委系统将组织开展宣讲活动，因地制宜开展“传承红色基因，争做时代新人”系列活动、“中华魂”主题教育活动、“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动、“五老”弘扬好家教好家风活动等志愿服务、社会实践等主题教育实践活动，切实把广大“五老”和青少年的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。创新开展征文演讲、书画大赛、文艺展演等文化育人活动，教育引导青少年树立和坚定文化自信。深入开展“青少年党史学习月”活动，深化“学党史、感党恩、跟党走”——党史进校园“五老”宣讲活动，把每年7月份确定为“青少年党史学习月”，集中力量开展青少年党史教育活动，推动青少年党史教育常态化、长效化。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 樊江锋)