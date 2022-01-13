4月26日牡丹花情预报

姚魏从来洛下夸，千金不惜买繁华。今年底事花能贱，缘是宫不去赏花。

姚魏从来洛下夸，千金不惜买繁华。今年底事花能贱，缘是宫不去赏花。 姚魏从来洛下夸，千金不惜买繁华。今年底事花能贱，缘是宫不去赏花。 中国国花园：园内有海黄、黑沙堡、金阁、金杯、金晃等品种牡丹成片开放，主要分布在锦绣馆、二乔亭、国色广场、东门内广场。锦绣馆内天衣、花游、花王、贵妃插翠、白妙等品种牡丹初开；姚黄、村松樱、岛锦、香玉、乌龙捧盛、洛阳红、宫样妆等品种牡丹盛开。园内勺园、锦绣馆周边奇花露霜、玲珑玉、大富贵、紫红魁、莎拉伯恩哈特、蓝富士、紫凤朝阳等品种芍药大面积开放，园内月季、玫瑰等争奇斗艳。 中国国花园锦绣馆 今紫 中国国花园锦绣馆 乌龙捧盛 中国国花园锦绣馆 粉楼点翠 王城公园：园内海黄、丁香紫、粉涂鸦、黄冠、公主、金阁、春柳、金岛、黑凤、雪映桃花、太阳、香玉、霓虹焕彩等品种牡丹成片开放，主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠洲观赏区。园内鲁冰花、花毛茛、大花飞燕草、毛地黄、南非万寿菊等争妍斗艳。 王城公园牡丹仙子观赏区 日月锦 王城公园牡丹仙子观赏区 雪映桃花 王城公园牡丹仙子观赏区 岛锦 国家牡丹园：园内金岛、金阁、银粉金鳞、金色爱丽丝、欢天喜地、天鹅骄子、海黄、黄冠、玉绿、洮河明珠、宇红、豆绿等品种牡丹零星开放，主要分布在南园牡丹展览馆、精品园、北园、九色台。园内芍药连片盛开，月季、蔷薇等姹紫嫣红。 国际牡丹园：园内有中国龙、长寿乐、豆绿、首案红、芳纪、岛锦、太阳、盛宴、中国龙、海黄、黄冠、新七福神、莲鹤、镰田锦等品种牡丹开放，主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园、芍药园、科技园。 洛阳郁金香牡丹园：海黄、金阁、黄冠等品种牡丹零星开放，主要分布在牡丹东区。 2022年牡丹花情预报小组 2022年4月25日