异地参保老人在洛就医全攻略！涉及买药、住院就医……

随着洛阳青年友好型城市建设，不少青年才俊奔洛而来成“新市民”，一些外地老人也随他们来洛长期居住，为子女分担带娃等方面压力。

随着洛阳青年友好型城市建设，不少青年才俊奔洛而来成“新市民”，一些外地老人也随他们来洛长期居住，为子女分担带娃等方面压力。

异地参保老人在洛阳如何就医？昨日，记者采访相关部门，梳理出这份就医指南，也提醒老人的儿女，若老人长期在洛生活，不妨先办理好相关手续解决“后顾之忧”，方便日后看病买药。

关键词：异地就医备案

洛阳市医保中心特门与异地就医服务科负责人说，异地参保人员若是在洛阳长期居住或工作，可在参保地医保部门申请长期异地就医备案，备案城市选择洛阳市，备案成功后，凭社保卡或医保电子凭证在我市定点医药机构就医就能享受异地就医直接结算。

目前，异地就医备案主要覆盖两类人群：长期异地就医备案；临时异地就医备案。

洛阳市以外参保人在洛阳就医如何办理异地就医备案？记者了解到，异地就医分为跨省异地就医和省内异地就医两种。

省外参保人员——

省外参保人员可通过线上渠道进行异地就医备案，搜索“国家异地就医备案”微信小程序或国家医保服务平台App，根据相关提示进行线上申请即可。

省内参保人员——

目前，省内异地就医备案暂不支持线上备案，需与当地医保部门联系办理，联系方式可通过“国家异地就医备案”微信小程序查询。

线下办理方式具体参照参保地的经办流程。例如，您的参保地为三门峡，就联系三门峡医保经办机构，了解所需材料及流程，各地经办略有不同。

备案成功后，凭社保卡(或者医保电子凭证)，在洛阳的异地就医直接结算定点医疗机构住院可以享受直接报销，个人账户也可在门诊使用。

需要注意的是，若刷卡使用过程出现问题无法使用的，可对医保系统报错提示拍照保存，与参保所属的医保经办部门联系解决。