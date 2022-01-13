这把团扇汇聚洛阳、襄阳两地书画家的爱

“有了涂廷多先生的题字，这把团扇更珍贵、更有纪念意义了。”25日，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、襄阳市樊城区董家台社区党委书记唐玉敏收到被“二次创作”的牡丹团扇后激动地说。

“有了涂廷多先生的题字，这把团扇更珍贵、更有纪念意义了。”25日，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、襄阳市樊城区董家台社区党委书记唐玉敏收到被“二次创作”的牡丹团扇后激动地说。

18日，寄托着洛阳人民深情厚谊的“城市伴手礼”——1000枝牡丹、100把团扇到达襄阳。《襄阳晚报》收到快递后，立即组织记者将礼物送到了奋战在当地抗疫一线的医护人员、公安民警、社区工作者、环卫工人等代表手中。其中，襄阳市樊城区董家台社区的战疫英雄们在欣赏团扇时，发现扇子的另一面是空白的，便产生了请本地最有名的书画家题字的念头。

襄阳著名书法家涂廷多听闻，表示“这很有意义”，愿意给战疫英雄们的团扇题字。25日，当时《襄阳晚报》记者将部分团扇送到了涂廷多家中后，涂廷多拿起毛笔，在团扇的空白面上写下了“博爱”“友善”等题字，表达对战疫英雄们的敬意。就这样，同时拥有襄阳、洛阳两地书画家留墨的团扇作品诞生了。

一把扇子，两面爱。襄阳市樊城区董家台社区战疫人员肖秀萍说，能够拿到襄阳、洛阳两地书画家联合创作的团扇，她感觉非常开心，一定会好好珍藏这件珍贵的礼物。同时，肖秀萍也想感谢洛阳人民，并期待来年能到洛阳看牡丹。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪/文 《襄阳晚报》记者 李兴会/图)