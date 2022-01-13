问题曝光后，这俩地方周边环境改善明显

25日，洛阳市创建办督查组对前期走访发现问题的西工区中原明珠塔和涧西区秦岭防洪渠等地进行“回头看”，上述两地周边环境明显改善。

25日，洛阳市创建办督查组对前期走访发现问题的西工区中原明珠塔和涧西区秦岭防洪渠等地进行“回头看”，上述两地周边环境明显改善。

25日下午，记者跟随市创建办督查组来到中原明珠塔，原本杂草丛生、圈地种田的现象已经不见，道路两侧的垃圾、塔下堆放的废品等也已清理干净，整体环境相较之前有很大改观。

西工区洛北办事处相关负责人说，问题曝光后，他们按照要求立即进行整改，将废品、垃圾、杂草等进行清理、清运，对私搭乱建现象进行整治，同时在园区进口处的滨河北路沿线200余米栽种90余棵白皮松，按照规划还将在树下播撒草籽，持续提升周边环境，提升周边居民生活的幸福感、获得感。

在涧西区秦岭防洪渠九都路段，记者看到桥下原本堆放的建筑垃圾、生活垃圾基本消失不见，空旷的地面被土工布覆盖。涧西区农业农村局相关工作人员说，针对督查组在检查时指出的问题，他们立即进行整改，保质保量完成任务，下一步准备通过安装围挡、加强巡查力度等方式阻止倾倒垃圾等行为，避免脏、乱、差的局面“死灰复燃”。

市创建办督查组对上述两家单位的整改工作表示认可，同时要求相关单位落实主体责任，提高标准，建立长效机制，实行常态化管理，持续提升辖区环境卫生，助力全国文明典范城市创建。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)