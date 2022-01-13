快收藏！洛阳市图书馆5月公益活动一览表来了

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记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，5月，该馆安排了诸多公益活动除了阅读分享、名著导读等读书活动，还有心理健康课、国画公益课、非遗手工剪纸课等，快来看看下表有没有您中意的！先收藏，提前定好闹钟，继续关注洛阳网、掌上洛阳客户端每周活动报名信息，一起免费参加吧！(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 张炜 杨哲 文/图)