洛阳进入“十四五”时期“无废城市”建设名单

4月24日，生态环境部发布了“十四五”时期“无废城市”建设名单，洛阳榜上有名。

4月24日，生态环境部发布了“十四五”时期“无废城市”建设名单，洛阳榜上有名。

“无废城市”建设是深入贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，是推动减污降碳协同增效的重要举措，是实现美丽中国建设目标的内在要求。为落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，生态环境部会同国家发改委、工信部等18个部委发布了《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，明确“十四五”时期推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设。

2019年以来，我洛阳市始终以“无废城市”建设理念持续推进绿色创新发展，积极开展“无废城市”建设相关工作，并向生态部申报“十四五”时期“无废城市”建设城市。目前，洛阳市已完成“无废城市”建设实施方案(以下简称实施方案)并印发实施。

洛阳市生态环境局有关负责人表示，洛阳市将以实施方案为指引，坚持系统谋划、一体推进，在深入打好污染防治攻坚战和碳达峰碳中和等重大战略部署下系统谋划“无废城市”建设，加快补齐相关治理体系和基础设施短板，持续提升固体废物综合治理能力。同时，坚持依法治理、深化改革，健全固体废物污染环境防治长效机制，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的建设工作格局，高质量推进“无废城市”建设工作。

“无废城市”建设将为推动洛阳市固体废物减量化、资源化、无害化，实现高质量发展，推动城市全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的美丽洛阳奠定坚实基础。

河南省同时进入“十四五”时期“无废城市”建设城市名单的还有郑州市、许昌市、三门峡市和南阳市。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)