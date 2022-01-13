过渡期进入倒计时！驾驶电三、电四车主这样说……

按照洛阳对电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车综合整治相关要求，为期一个月的执法过渡期将于4月30日结束。近日，记者走访洛阳部分学校聚焦“送娃大军”，当下，他们的出行方式及心态有哪些变化？

按照洛阳对电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车综合整治相关要求，为期一个月的执法过渡期将于4月30日结束。近日，记者走访洛阳部分学校聚焦“送娃大军”，当下，他们的出行方式及心态有哪些变化？

现场：电动车接送学生上下学仍是主流

20日上午，上下学高峰时段，记者先后走访了洛龙区未来小学太康校区、洛阳市实验小学通济校区。记者现场看到，驾驶电动车接送孩子的群体仍是主力，其中，以电动两轮自行车、电动三轮车居多，驾驶低速电动四轮车的家长不多，部分学生家长选择步行或开车接送学生。

多数驾驶人能够自觉遵守交通规则，部分人员存在逆行、车辆随意停放等现象。学校周边有路面交警或志愿者维持通行秩序，未出现严重拥堵现场，高峰时段过后，周边交通恢复常态。