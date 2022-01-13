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洛阳市开展年轻干部“涉网”问题专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 18:08

　　记者25日从洛阳市纪委监委获悉，按照有关要求，洛阳市纪检监察机关决定从2022年5月起，在全市开展为期2个月的年轻干部“涉网”问题专项整治。

　　此次专项整治的重点是——

　　●参与网络赌博、赌球、赌马等涉赌类活动，沉迷网络游戏、网络直播打赏等娱乐消费，导致“因赌而贪”“以腐养游”等腐败问题，以及工作敷衍应付、效率低下、纪律松弛等作风问题。

　　●违规开设微店、网店、参与网上售卖等利用网络平台违反规定从事营利活动问题。

　　●利用网络发表违纪违法言论、散布谣言、传播淫秽信息、违反保密规定等问题。

　　洛阳市纪委监委相关负责人表示，专项整治期间，纪检监察机关将督促地方单位党委(党组)，采取自查自纠、谈心谈话等形式，对本地本单位年轻干部“涉网”问题开展全面摸底排查，对发现的违纪违法问题及时移交纪检监察机关，对排查出的苗头性、倾向性问题及系统性、行业性问题建立台账，明确整改措施、完成时限。

　　纪检监察机关将对反映年轻干部的“涉网”问题线索进行全面梳理，建立问题线索台账，实施集中督办。纪检监察机关还将督促地方单位党委(党组)采取集中授课、集体谈话等形式，对年轻干部开展1次规范用网教育，签订1份规范用网承诺书，教育引导年轻干部规范网络行为。市纪委监委“治未病”统筹部门将挑选典型案例，组织各地方单位年轻干部开展“涉网”问题警示教育。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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