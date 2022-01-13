洛阳多个社区刮起“健身操风” 专家提醒“量力而行”【视频】

25日上午，当一曲快节奏的《本草纲目》歌曲响起，洛阳市涧西区长春社区的部分防疫志愿者来到辖区内的小广场，跟着节奏跳起了刘畊宏版毽子操。

25日上午，当一曲快节奏的《本草纲目》歌曲响起，洛阳市涧西区长春社区的部分防疫志愿者来到辖区内的小广场，跟着节奏跳起了刘畊宏版毽子操。

长春社区党委书记何谦介绍，最近，刘畊宏《本草纲目》健身操火遍全网，带动了许多人健身运动的热情，社区的防疫志愿者主动加入跳操队伍，一是为了在防疫执勤工作之余，能够尽可能地通过运动放松身心，更好地完成接下来的工作，二是希望能通过这种方式，带动更多居民，通过适量合理的运动强身健体。

在洛龙区天元社区，社区舞蹈志愿服务队的队员们也变身“刘畊宏女孩”，通过排演健身操，为辖区居民送去潮流感十足的娱乐大餐。

眼下，在洛阳的多个社区都刮起了“健身操风”，这种运动是否适合大多数居民？在运动中又有哪些问题需要注意呢？

对此，洛阳市东方人民医院中医科副主任医师刘进录表示，刘畊宏的健身操属于中高强度的健身训练，对于身体素质较好和平常就有健身习惯的成年人，可以进行此类训练，但对于老年人以及一些日常缺乏锻炼的成人，建议以功能性练习和柔韧、平衡素质提升的练习为主，比如太极、针对初学者的一些健身视频，待身体适应以后，再慢慢增加强度，直接进行强度过猛的训练或会对身体造成损伤。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 尤云飞）