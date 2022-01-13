洛阳高新热力开展“冬病夏治” 确保供热稳定

23日，在高新区山水富地小区换热站，洛阳高新热力有限公司(简称洛阳高新热力)工作人员正在对换热站设备进行保养维护。

23日，在高新区山水富地小区换热站，洛阳高新热力有限公司(简称洛阳高新热力)工作人员正在对换热站设备进行保养维护。

记者看到，经过上个供热季不间断运转，站内的换热器板片表面附着了一层厚厚的水渍，随着工作人员用高压水枪冲洗，换热器片立即变得铮亮如新。

“仅这个站的换热器片就有200多片，需要全部拆下来清洗干净后再安装。”现场工作人员李站雷介绍，除了清洗换热器片，他们还要对站内的循环泵、补水泵、一次网和二次网阀门、流量计等设备进行全面检查、保养，同时对上个供热季出现的问题进行技术整改，以确保下个供热季设备稳定运行。