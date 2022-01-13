洛阳市少儿图书馆高新分馆将于28日起闭馆

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日去洛阳市少儿图书馆高新分馆，发现本月28日该馆就要关闭了，请问是何原因？关闭后，周边学生应该去哪里看书学习？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日去洛阳市少儿图书馆高新分馆，发现本月28日该馆就要关闭了，请问是何原因？关闭后，周边学生应该去哪里看书学习？

涧西区文旅局回复：因目前洛阳市少儿图书馆高新分馆房租到期，合作单位不再续约，造成该馆闭馆。因图书馆选址需要经多部门协商，综合考虑多方因素。我局会听取群众意，如条件合适方可进行建设。

城市书房同样存放有青少儿类读物，建议您可以前往附近城市书房进行图书借阅，周边的城市书房有：华夏书房，位于华夏路与北易路交叉口吕沟社区对面；丰华书房，位于丰华路与春城路交叉口东南50米；邻里书房，位于张庄路与延光路交叉口东北角100米。

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