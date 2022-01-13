洛阳以“网格+”探索治理新模式 助力全国文明典范城市创建

网格是城市治理、服务群众的基本依托和基础单元。今年以来，洛阳市大力推进全国文明典范城市创建，通过网格化这“一根针”织密基层治理“千条线”，以“网格+”为依托，为城市基层治理探索新路子。

网格是城市治理、服务群众的基本依托和基础单元。今年以来，洛阳市大力推进全国文明典范城市创建，通过网格化这“一根针”织密基层治理“千条线”，以“网格+”为依托，为城市基层治理探索新路子。

网格化构建更高效基层管理模式

“咚，咚，咚。”一阵敲门声在窗外呼啸的大风映衬下反而更加响亮。家住洛阳市瀍河区机车社区绿洲小区孙师傅赶紧推开门，机车社区第三网格网格员卢洛丽正笑吟吟地站在家门口，手里拎着一大捆蔬菜，孙师傅又是欣喜又是感动地将杨彩虹迎进屋来。

孙师傅和老伴儿腿脚不方便，了解到这一情况后，卢洛丽主动上门提供帮助，还嘱咐他们有需求随时说。

目前，洛阳市网格工作者有千余名。“网格是社区管理服务的最小单元，将人、地、事、物、情全部纳入其中进行管理，构建更加科学、高效、多元的基层管理模式。”洛阳市文明办相关负责人说。

他进一步说，在洛阳市，一个网格配一名网格员。网格员要经常入户，采集居民信息，了解居民需求，并对困难家庭给予特别关注。