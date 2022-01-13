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两项产品市场占有率世界第一！洛阳这家企业“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 10:38

　　24日，记者从洛阳龙鼎铝业有限公司获悉，该企业锚定产业风口，一季度完成产销量7.62万吨，销售收入同比增长18.23%，其中PS版基、药箔等高附加值产品产量分别实现同比增长55%、332%，市场占有率稳居全球第一，双零箔产量同比增长1100%，实现高质量“开门红”。

　　生产经营和项目建设统筹推进。今年以来，企业在稳定现有生产和销售格局基础上，积极应对外部形势变化，深入调整产品结构，PS版基和药箔产品2月入库量均创历史新高。为抢抓市场风口，进一步提升企业核心竞争力，龙鼎铝业于日前启动电池箔、双零箔高端新材料项目，建成后每年可新增10万吨双零箔、电池箔等高端产品，预计为企业新增销售收入40亿元。

　　业务创新和人才培养双向发力。积极投身新发展格局，围绕来料加工，企业依托龙鼎电子商务有限公司和龙鼎全球(新加坡)有限公司在今年持续开展OEM业务，进一步拓展发展空间。一季度企业实现加工费收入同比增长48%，加工费毛利同比增长94%。立足人才培养，龙鼎铝业通过制定雏鹰、飞鹰人才及后备主操人才计划，优化人才双通道建设，为企业发展不断注入新动能。

　　节能降耗和结构优化持续开展。牢牢把握“双碳”机遇，企业在今年加快实施“三大改造”，推动连铸连轧烧损率、连铸连轧天然气单耗、铸轧烧损率及公司标煤耗等多项指标逐步下降。围绕循环经济，龙鼎铝业大力发展再生铝、废弃物资源化等绿色循环产业，启动的再生铝产业园项目建成后，可形成年产50万吨再生铝产能，预计可实现销售收入110亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 白慧勤）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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