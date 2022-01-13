洛阳市高二期末质检时间确定

@洛阳高二学生、家长，据“洛阳高招”微信公众号最新消息，我市高二期末质检时间已经确定，快来看看。
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高二期末质检
●时间：5月26日、27日(周四、周五)。
●科目：考试分文、理科进行。文科：语、数、外、政、史、地；理科：语、数、外、理、化、生。全市统一命题，统一分析，英语听力计入总分。
●提醒：主要考查高二知识，高一知识也有涉及；从现在起，考生要注意查漏补缺，为高三一轮复习打基础。
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