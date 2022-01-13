市政协党组（扩大）会议召开

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话和文章精神，学习了市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会精神，研究市政协贯彻落实意见。会议审议通过了《中共政协洛阳市委员会党组理论学习中心组2022年学习计划》《洛阳市政协委员读书活动实施方案》《2022年洛阳市政协委员读书活动计划》。

会议强调，要加强政治引领，认真落实市政协党组理论学习中心组年度学习计划，发挥好“领头雁”作用，带头做“能力作风建设年”活动的模范践行者，引领带动政协委员和政协干部练好看家本领。要扎实做好贯彻落实中央政协工作会议精神“回头看”工作，总结政协实践、理论和制度创新成果，不断加强和改进政协工作，切实把政协制度优势转化为治理效能。要把握工作重点，深刻理解乡村振兴“151”工作举措，深入调查研究，积极建言资政，开展务实监督，在把握实践要领基础上，切实找准政协服务乡村振兴的着力点，助力乡村发展“规划图”变成全面振兴的“实景图”。要打造书香政协，深入开展委员读书活动，把“讲政治、强信念，聚人心、达共识，提素质、促发展”贯穿读书活动全过程，不断创新活动载体，把读书与履职相结合作为自觉追求，做到学用相长、互相促进，为建设书香中国贡献政协力量。

会议还研究了市政协主席、副主席联系县区政协分工调整事宜和5月重点工作安排。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）