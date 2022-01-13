洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:24

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话和文章精神，学习了市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会精神，研究市政协贯彻落实意见。会议审议通过了《中共政协洛阳市委员会党组理论学习中心组2022年学习计划》《洛阳市政协委员读书活动实施方案》《2022年洛阳市政协委员读书活动计划》。

　　会议强调，要加强政治引领，认真落实市政协党组理论学习中心组年度学习计划，发挥好“领头雁”作用，带头做“能力作风建设年”活动的模范践行者，引领带动政协委员和政协干部练好看家本领。要扎实做好贯彻落实中央政协工作会议精神“回头看”工作，总结政协实践、理论和制度创新成果，不断加强和改进政协工作，切实把政协制度优势转化为治理效能。要把握工作重点，深刻理解乡村振兴“151”工作举措，深入调查研究，积极建言资政，开展务实监督，在把握实践要领基础上，切实找准政协服务乡村振兴的着力点，助力乡村发展“规划图”变成全面振兴的“实景图”。要打造书香政协，深入开展委员读书活动，把“讲政治、强信念，聚人心、达共识，提素质、促发展”贯穿读书活动全过程，不断创新活动载体，把读书与履职相结合作为自觉追求，做到学用相长、互相促进，为建设书香中国贡献政协力量。

　　会议还研究了市政协主席、副主席联系县区政协分工调整事宜和5月重点工作安排。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 美！隋唐大运河国家文化公园西区建成开放
  • 洛阳科学中心项目加快建设
  • 最新天气预报！今夜洛阳有阵雨 局部地...
  • 全市一季度经济形势分析会召开
  • 太美了！开元湖畔花墙 助你惊艳朋友圈...
  • 增长14.8%！一季度洛阳实现进出口52.2...
  • 涧西今年将抓好400个重点项目 力争全...
  • 瀍河区计划全年改造老旧小区1472户 高...
  • 免费赏花啦！隋唐城遗址植物园明起可...
  • “毽子操”火遍全网！专家建议：要量...
    		•
    百姓呼声
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    洛阳何时出台商贷转公积金政策？官方回复
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    勇成摄影 嵩县赏杜鹃

    牡丹记

    洛阳牡丹甲天下

    学拍牡丹花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605