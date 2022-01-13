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洛阳市生态环境保护委员会办公室督查典型问题曝光台（2022年第四期）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:31

洛阳市生态环境保护委员会办公室
督查典型问题曝光台
（2022年第四期）

　　为认真贯彻落实我市生态环境保护工作有关部署，市生态环境保护委员会办公室组织督查部门对全市各类环境污染问题进行了集中暗访督查，现将近期督查发现的3个典型问题予以通报。要求相关县区及有关单位加强日常监管，切实履行好属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，举一反三，真抓实干，迅速将有关问题彻底整改到位，严禁类似污染问题出现反弹。

　　市环委办已向相关责任单位下发《督办通知书》，责成迅速进行整改，依法依规查处。

　　一、瀍河区“旭升村五期棚户区改造安置房项目”污染问题

　　属地政府：瀍河区人民政府

　　督查存在问题：1.施工道路积尘较厚，车辆经过扬尘污染较大；2.大面积黄土裸露，覆盖不到位，扬尘污染严重；3.施工现场多处涉土作业，未采取任何防尘抑尘措施；4.大门口冲洗设备无法正常使用，存在车辆带泥上路问题。

　　督查时间：2022年4月18日

　　附：部分问题照片

 

瀍河区“旭升村五期棚户区改造安置房项目

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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