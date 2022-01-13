高校特殊类型招生正在进行 洛阳市招生考试中心解答热点问题

2022年高考临近，高校专项计划、强基计划等特殊类型招生正在进行。市招生考试中心普招科负责人对报考热点问题进行解答。

2022年高考临近，高校专项计划、强基计划等特殊类型招生正在进行。市招生考试中心普招科负责人对报考热点问题进行解答。

问：考生具备什么条件，可以报考高校专项计划？

答：2022年参与高校专项计划招生院校共有95所，均为教育部直属高校和其他自主招生试点高校。

考生同时具备下列3项基本条件可报考——

1.符合2022年统一高考报名条件。

2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍。

3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。

有关高校在此基础上提出其他报考要求并在招生简章中明确，确保优惠政策惠及农村学生。

此外，部分高校还对考生有额外要求，如浙江大学，就要求考生高考成绩不低于所在省份第一批本科录取控制分数线。考生报名前应仔细查看意向高校招生简章。

问：报考高校专项计划未被录取，影响填报其他志愿吗？

答：不影响。高校专项计划志愿和其他批次志愿不冲突，填报专项计划志愿的考生仍然可以填报其他批次的志愿。如考生未被专项计划院校录取，依然有机会被其他录取批次的院校录取。同时，符合条件的考生还可报考强基计划、综合评价等特殊类型招生。

不过，从2023年高考招生起，往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生，不再具有专项计划报考资格。

问：成绩620分左右、无竞赛经历的考生，适合报考哪些强基计划院校？

答：要根据考生个人情况具体问题具体分析。参考近年强基计划院校录取情况，600分至620分分数段的考生，报考大部分中层次院校更稳妥。如中山大学、四川大学、天津大学、西北工业大学、大连理工大学、华南理工大学等。

强基计划高校测试难度高于高考，接近或等于竞赛复赛水平，竞赛零基础的考生在校测中不占优势。不过，2022年，同济大学、南开大学、天津大学、西北工业大学、大连理工大学、兰州大学等14所高校仅考面试，无竞赛经历的考生想要成功突围，可重点关注这些院校，以此提高竞争优势。

建议考生全方位了解意向报考的高校专业，仔细研读目标高校招生简章，根据自身情况，选报个人竞争力最强的院校。

高校专项计划报名申请4月25日截止；强基计划报名已经进入尾声，部分高校报名几天后截止，近30所高校集中在4月30日报名截止。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，考生要拒绝拖延，综合考量后选报目标院校，不要等到最后一天再报名，以免忙中出错。同时，报名成功并非万事大吉，后续还要提交相关审核材料，因临近高考，最好由考生家长代为填报，避免影响考生最后阶段的备考、冲刺。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）