龙门实验室如何“踢好头一脚”

明确主攻领域，确立各项章程，敲定先期项目……揭牌一个多月来，龙门实验室建设以一连串动作赚足眼球。就在市委最近召开的推进会上，“更加侧重科研成果产业化、更加注重与洛阳产业深度结合”更是成为龙门实验室建设运营风向标，为其“踢好头一脚”进一步指明努力方向。

明确主攻领域，确立各项章程，敲定先期项目……揭牌一个多月来，龙门实验室建设以一连串动作赚足眼球。就在市委最近召开的推进会上，“更加侧重科研成果产业化、更加注重与洛阳产业深度结合”更是成为龙门实验室建设运营风向标，为其“踢好头一脚”进一步指明努力方向。

“龙头”怎么摆，“龙尾”怎么甩。从省委的战略布局，到洛阳对龙门实验室的顶层设计，诸如“面向市场、紧贴产业”目标设定，总是与其紧密绑定。诚然，创新不是一种珍藏，如果束之高阁，再好的创新成果也会“销声匿迹”。换言之，我们搞科研、谋创新，不能任由科技经济“两张皮”，不能一味重“顶天”、轻“立地”，只顾“埋头研究”、不看“市场需求”，更不能“唯论文是举”，只求“看起来高大上”、不管“用起来怎么样”。“两个更加”传递的导向，就是要我们从一开始就摆脱思维定式、突出产业导向，“真正把创新落到产业上”，更好释放龙门实验室之于洛阳产业发展的龙头引领效应。

深植产业沃土，创新才能结出丰硕果实。贯通产学研用，畅通龙门实验室与洛阳现有科研机构、重点企业合作交流的渠道、平台与机制，紧跟国家战略、产业风口、市场需求，尽快取得一批标志性、突破性、引领性科研成果，更好为今后发展定方向、立标杆。也唯有如此，我们才能“一上来就有气势”，将其打造成一流创新平台，让洛阳创新“鲤鱼跃龙门”之路行稳致远！（洛平）