河南省2022年对口生录取工作与普通高考提前批同时进行

昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育厅日前印发通知，安排部署我省2022年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(简称对口生招生)工作，共有110所高校招生，对口生录取工作与普通高考提前批同时进行。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，省教育厅日前印发通知，安排部署我省2022年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(简称对口生招生)工作，共有110所高校招生，对口生录取工作与普通高考提前批同时进行。

招生对象

具有我省中等职业学校学籍的2022年应届中职毕业生。非豫户籍一年制中职毕业生(随迁子女除外)不得参加我省对口生招生。

违规在普通高中和中职学校同时注册学籍的考生和在2022年6月30日前未按时获得河南省中等职业学校毕业资格或毕业证书的中职毕业生，取消其2022年对口生招生报名、考试、录取资格。

考试安排

市招生考试中心普招科科长高冰南介绍，根据通知，2022年共有110所高校参与本年度对口生招生，其中，本科招生层次高校12所，专科招生层次高校98所。本科招生和专科招生考试使用同一试卷，同一专业或项目的测试采用相同的方式和标准。

●普通类专业

公共必修课300分，其中，语文、数学、英语各100分，语文、英语两科合卷，数学单卷；专业基础课250分，专业课200分。科目总分为750分。

●体育类专业

公共必修课300分，其中，语文、数学、英语各100分，语文、英语两科合卷，数学单卷；身体素质项目270分，包括100米跑、立定跳远、原地推铅球，为考生必考项目；运动专项技术180分，今年不组织专项技术考试，该项目成绩均以满分计入考生总成绩。科目总分为750分。

●音乐、美术类专业

公共必修课300分，其中，语文、数学、英语各100分，语文、英语两科合卷，数学单卷；专业主科450分，由省教育考试院安排。美术、舞蹈类专业考试成绩已于2022年1月5日公布;音乐类专业考试成绩已于2022年2月10日公布。科目总分为750分。

●学前教育(原幼师类)专业

语文(幼师语文教材)100分；数学(幼师数学教材)100分；时事政治和幼儿教育学共100分，两科合卷，时事政治占30%，幼儿教育学占70%。科目总分为300分。

录取毕业

按照当年考试成绩，分专业类别划定全省最低控制分数线。对口本、专科录取工作与普通高考本、专科提前批同时进行。按照考生志愿在最低控制线上从高分到低分依次进行投档，由招生学校按照录取规则、专业招生计划，择优录取。

入学后，与普招生享受同等待遇，其学费、住宿费等执行同样的标准。毕业时符合学士学位授予条件的，获颁学士学位证书。毕业后按照国家有关毕业生就业政策自主择业。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）