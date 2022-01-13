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没事儿别惹老苏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:17

　　有的人年纪越大脾气越暴，比如唐代高官苏良嗣，他年轻时脾气就直，年老了脾气更大，别人见了武则天的情人都上赶着巴结，他倒好，一言不合，就把武则天的心肝宝贝给暴打了一顿。

　　这事儿说起来让人啼笑皆非。

　　被打的那个倒霉蛋，名叫薛怀义，是武则天的面首——俗称男宠。

　　这家伙原名冯小宝，本是洛阳城里一个卖药的，因英俊魁梧、能说会道，被人包装一番献给了武则天。

　　唐高宗李治驾崩后，武则天寡居多年，以太后身份临朝称制，难免心中寂寞。冯小宝年轻热情、周到体贴，深得武则天的宠爱。为掩人耳目，方便他出入皇宫，武则天让他跟驸马薛绍攀亲戚，改名薛怀义，并剃发为僧，任白马寺住持。

　　如此一来，薛怀义从一个社会底层的小青年，变成了武则天跟前的大红人，尽享荣华富贵。为了回报主子，他对武则天也颇为忠心，不遗余力地为其登基当女皇宣传造势。

　　仗着武则天的恩宠，薛怀义的尾巴翘了起来。他常骑着高头大马在洛阳城中横冲直撞。行人躲闪不及，他举鞭就打。

　　有个御史看不惯他的嚣张行为，当廷举报，希望武则天能管管他。他不但不收敛，反而将这名高官堵在路上打了一顿。

　　其他官员碍于武则天的面子都敢怒不敢言，要么忍了，要么见风使舵，半真半假地巴结薛怀义。

　　苏良嗣却不给女皇这个面子。老苏为官克己奉公，执政严明，武则天还没登基当女皇时，他就凭着优秀的政绩当上了宰相，可谓德高望重。

　　《新唐书》里说，苏良嗣常常忠言直谏，就算唐高宗李治犯了错，他也照说不误。区区一个面首，老苏根本不把他放在眼里。

　　话说那一日，薛怀义入宫，大摇大摆地进了南衙，狭路相逢，遇上了苏良嗣。薛怀义不但不避让，反而鼻孔朝天，跟七老八十的苏良嗣抢道。

　　老苏早就想找机会收拾这小子，如今见他耀武扬威，气不打一处来，命随从拽住他，猛扇了他一顿耳光。

　　薛怀义哼哼唧唧，跑到武则天面前告状，要求主子为自己报仇。武则天听完他的哭诉，非但没有惩罚苏良嗣，反而告诫他，南衙乃宰相理政之地，不可擅闯，北门才是他该走的地方。

　　隋唐洛阳城的中央办公机构设在宫城之南，称南衙，百官上朝要从南门进入；皇宫北门才是宦官、面首这类人进出的“后门”。

　　武则天这是提醒薛怀义谨记身份，不要干涉朝政。毕竟，国家稳定靠的是苏良嗣这样的栋梁之材，而非投机取巧的面首。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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