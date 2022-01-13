洛阳市公安局：晒出民意“红黑榜” 执法服务更规范

“快看，汝阳县公安局城关派出所积极回应群众诉求，立行立改，上了第一期‘红榜’！”“宜阳县公安局白杨派出所、洛宁县公安局河底派出所因履职不力上‘黑榜’了！”……

“快看，汝阳县公安局城关派出所积极回应群众诉求，立行立改，上了第一期‘红榜’！”“宜阳县公安局白杨派出所、洛宁县公安局河底派出所因履职不力上‘黑榜’了！”……

近日，市公安局公布第一期民意感知“红黑榜”，晒执法服务质效，让后进者受鞭策、先进者受激励，真正解决人民群众所急所需所盼。

据悉，民意感知“红黑榜”是我市警方聚焦民意、服务民生，刀刃向内、自我革命，着力提升执法服务规范化水平和群众满意度的一项措施。

今年4月，市公安局民意感知中心为进一步提升全市公安机关执法服务规范化水平，督促全警落实“办结事了”工作机制，确保群众反映事项真办结、真满意，结合各单位执法服务和民意工单办理情况，每月公布一期民意感知“红黑榜”，以“榜”立规、以“榜”定责、以“榜”促改。

据介绍，将执法服务良好、不满意工单整改到位、群众满意的单位、事、人，列入“红榜”，推广好经验好做法；将执法服务不优、民意工单未依法依规整改的单位、事、人，列入“黑榜”，形成问题清单，责令其限时整改，对敷衍塞责、应付过关的进行严肃处理。本期榜单，3个单位被列入“黑榜”、3个单位被列入“红榜”。

“‘红榜’突出正向引导，表扬及时回应群众、整改迅速有力、群众满意的事项和单位。‘黑榜’强化反向约束，曝光问题突出、整改不力、群众不满意的事项和单位，真正起到真查真改的作用。”市公安局有关负责人介绍，以“红黑榜”形式通报群众不满意事项办理情况，就是要促使民警在“红黑榜”的对比中“激发动力”“红脸出汗”，让执法服务更优更实。

2月底，洛宁县胡某在河底派出所办理其女儿胡某某户口时，发现信息显示异常，遂投诉至市公安局民意感知中心。随后，市公安局民意感知中心、督察支队立即联合对该问题事项进行了核查。

经查，洛宁县公安局河底派出所存在违规办理胡某某重复入户、违规办理户籍业务问题。洛宁县公安局依照相关规定，给予时任河底派出所副所长的杨某书面诫勉，对户籍民警焦某全局通报批评。

针对暴露出的问题，市公安局要求治安和出入境管理支队、各县公安局和各城市区公安分局加强监督检查，严格落实责任追究制度，做好日常监管，加大违规违纪查处力度，坚决处理违规违纪人员。同时，严格落实户籍民警主体责任，规范档案管理。

“晒出‘红黑榜’，有力促进了不满意事项‘办结事了’工作机制落实，既有助于规范执法服务活动、发现工作漏洞、完善相关机制措施，也得到了老百姓的认可。”该负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李向鑫）