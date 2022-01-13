公主炒房炒了个寂寞（“隋唐里坊故事”之惠训坊）

上周说到，隋唐时期，洛河南岸的惠训坊种着大片牡丹，唐玄宗一行驾临洛阳时，武惠妃带着王子和公主专程到惠训坊赏花。

上周说到，隋唐时期，洛河南岸的惠训坊种着大片牡丹，唐玄宗一行驾临洛阳时，武惠妃带着王子和公主专程到惠训坊赏花。

接待武惠妃一行的，是惠训坊的大业主长宁公主——女皇武则天的孙女、唐中宗的女儿、唐玄宗的堂姊妹。相传，这个公主心眼儿挺多，她为了攀龙附凤，刻意安排王子李瑁“邂逅”绝代佳人杨玉环，由此引发了后来百转千回的“长恨歌”。

站在长宁公主的立场上来说，她这么做或许只是为了自保：她爹李显当皇帝时，她本是洛阳城里拥有房产最多的大富婆，待到她的堂兄弟李隆基上了台，她的宅邸大部分被没收充公了。

为了在东都洛阳站稳脚跟，她选择讨好皇帝，或者未来有可能当皇帝的皇子。

黄金地段，头号业主

惠训坊旧址，在今龙门古玩城东不远处。史载，隋唐时期的惠训坊，与皇宫之间仅隔着一条洛河，坊西临近天津桥。

天津桥旧址，在今洛阳桥西不远处。现在，洛阳桥畔有洛浦公园、国花园，园内牡丹正在盛放，美景更胜古时。

在长宁公主生活的年代，洛阳贵为东都，是举世闻名的国际大都市，繁荣富庶，寸土寸金。甭说中国人了，就连许多外国人都向往着能在东都洛阳买房置业，拥有一席之地。

由于涌入洛阳城的人太多，洛阳的房价被炒得很高。惠训坊位于洛城核心圈，坊间业主非富即贵。

长宁公主身为大唐公主，手里有的是钱。别的女人爱买包买鞋买化妆品，她的喜好则是买房、买房、再买房。

她最风光的时候，不但是惠训坊的头号业主，还在洛阳道德坊及西京长安拥有多处房产。

东西两京，到处“炒房”

中国历史上有好几个封号“长宁”的公主，最爱买房产的就数惠训坊的这个长宁公主。或许她内心缺乏安全感，需要靠囤积财产来缓解内心的不安。

她的祖母武则天手腕强硬，曾把她爹李显贬出京城，自己在洛阳称帝。根据史料记载，公元684年，李显被武则天赶出京城，直到公元698年才被重新召回洛阳；而公元734年武惠妃来洛赏花时，长宁公主已人到中年，料想她少时曾听闻父亲的落魄，感受过皇室斗争的冷酷无情。

武则天晚年病困于上阳宫，被逼退位，将皇位传给了李显。李显觉得这一生亏欠妻儿太多，想好好弥补。他当上皇帝后，把国库当私人账户，对女儿有求必应，赐给长宁公主的封地比亲王的三倍还多！

长宁公主的府邸，是惠训坊占地面积最大的，也是装修最豪华的。

惠训坊南边本是魏王李泰的洛阳旧宅。魏王宅极大，光池塘就有三百亩，人称“魏王池”，风景秀美。李泰死后，朝廷本打算把魏王池那一片土地划给民间使用，却被长宁公主想方设法要了过来，并入惠训坊，改造成了公主府的后花园。

朝廷撤销了洛阳永昌县县衙，她瞅着县衙的地段挺好，缠着老爹把那里的房产给了她，花费重金改造装修。

光在东都买房置业还不算，她还把手伸到西京长安，占据了前朝宰相高士廉的府邸和皇城守卫队的军营，筑山修池盖高楼，邀请皇帝、皇后前去喝酒。

那时的她，贪心得理直气壮，霸道得目中无人：普天之下莫非王土，全天下的土地都是我爹的！我乃大唐公主，多置些地、多搞些房产旁人管得着吗？

房产被收，公主改嫁

德不配位，必遭其殃。疯狂“炒房”的长宁公主，遭遇了命运的反噬。

《新唐书》里说，长宁公主嫁了两次，当过寡妇，豪宅也被充公了。

她的第一任丈夫名叫杨慎交，是杨贵妃的堂叔。长宁公主很爱这个男人。杨慎交“善击鞠”，好踢球，长宁公主就命人专门造了一个球场，供其休闲娱乐。

为了修建他们在洛阳的爱巢，长宁公主几乎花光了户头上的钱——反正钱不够可以找皇帝老爹要。

仗着唐中宗的庇佑，夫妇俩卖官鬻爵，任性妄为。等到唐中宗驾鹤西去，李隆基发动政变当了皇帝，长宁公主的日子就不好过了。

唐玄宗清算旧账，把杨慎交贬到外地，长宁公主也一并被撵出了洛阳。她在洛阳的豪华府邸刚建好，就被朝廷收归国有，改造成了景云祠；她在长安的房产也被迫出售，光木石等建筑材料就卖了二十亿万钱。

杨慎交扛不住打击，于公元728年在他乡去世。长宁公主后来被召回京城，并很快再婚，改嫁给了前朝宰相苏良嗣的孙子苏彦伯(苏兴)。

武惠妃到惠训坊赏花，大概是长宁公主二婚后的事儿。

二婚丈夫也不长寿——公元745年，苏彦伯去世。至于长宁公主那时是否健在，在浩瀚的历史时空里，似乎已不重要。

腰缠万贯，一天不过吃三顿饭；房产千顷，一人只能睡一张床。尘归尘，土归土，公主不知何处去，牡丹依旧笑春风。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）