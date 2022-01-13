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退役大学生士兵免试专升本报名明日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:21

　　昨日，记者从市招生考试中心得知，我省2022年退役大学生士兵免试专升本报名明日开始。符合条件的考生应在规定时间内报名。

　　市招生考试中心相关负责人介绍，根据工作安排，此类考生网上报名时间为：4月26日9时至28日17时。考生登录河南省教育考试院网站，点击首页“网上服务大厅”中的“河南省普通高校招生服务平台”(或直接通过pzwb.haeea.cn访问服务平台页面)注册报名。

　　按照有关要求，普通高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生)在河南省应征入伍，退役后完成高职(专科)学业的退役大学生士兵，可免于参加文化课考试，但要参加我省2022年专升本考试报名和信息采集工作，并按照本、专科专业对照要求选择报考专业，不得兼报全省统一普通专升本考试。

　　高校如何考查、录取此类考生？市招生考试中心普招科科长高冰南说，招生高校组建联合考查组，设定综合考查的科目、内容和方式，结合考生在校期间成绩、服役期间表现等情况，进行相关的职业适应性或职业技能综合考查，综合评定，择优录取。

　　在录取阶段，依据联合考查组的考查结果，结合考生志愿，省教育考试院组织录取。录取工作与普通专升本同步进行。荣立三等功(含)以上的退役大学生士兵，经省退役军人事务厅确认后，免于综合考查，根据考生填报志愿优先录取。

　　退役大学生士兵专升本学生享受本校同一专业普招生待遇，其学费、住宿费、资助等执行同样标准。被录取后未报到、自行放弃入学资格的，将不再享受免试政策。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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