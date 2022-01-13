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冒充洛阳相关单位领导诈骗 几名外地大学生被抓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:21

　　近日，市公安局伊滨经开分局破获一起冒充领导诈骗案，犯罪嫌疑人是几名为了蝇头小利误入歧途的外地大学生。

　　近日，市公安局伊滨经开分局民警在工作中发现，有人在网上冒充我市相关单位领导实施诈骗。民警根据线索，很快锁定了张某、王某、高某等犯罪嫌疑人，并奔赴南阳将他们抓获。

　　警方初步调查得知，犯罪嫌疑人张某、王某、高某均是在校大学生。今年4月11日，他们在一起吃饭时，商量找个兼职。刚好，张某前不久在网上认识的一名“上线”给他介绍了个活儿：把微信号上的信息， 改成指定的名字、头像、地区，然后添加指定的人为好友，就可以按照添加的人数获得报酬。

　　张某等人在校时接受过反诈骗宣传，知道这十有八九是让他们冒充他人进行诈骗，但没有禁得起诱惑。13日、14日，他们修改了自己微信号的信息，按照“上线”提供的电话号码，自称是某某领导，添加相关人员为微信好友。随后，他们将添加的好友转给“上线”实施进一步诈骗，他们从中赚取了1000元。

　　目前，3人因涉嫌诈骗，被采取刑事强制措施，本案正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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