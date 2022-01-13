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1400份连汤肉片送给全校师生 洛阳爱心企业收获锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:19
锦旗送给爱心企业

　　“感谢你们提供的爱心午餐。”昨日上午，老城区教体局和市第六中学负责人来到真不同饭店送上一面锦旗。上个月的一天，这家饭店没收一分钱，紧急制作1400份连汤肉片，保障了处于封控区的市第六中学全校师生的午餐供应。

　　说起此事，市第六中学党委书记范龙光依然很感动。他说，学校现有师生千余人，平时大家大多回家吃午饭，留校吃饭的不足百人，学校联系的餐饮企业只需要给这部分人供餐。3月23日，疫情形势严峻，该校被划为封控区，临近中午，他们接到老城区教体局通知，全校师生中午集中做核酸检测，暂不能回家。

　　“午饭成了难题，当时我们通知配餐企业已经来不及，人家也无法供应那么大的量。”范龙光说，紧急情况下，老城区教体局给洛阳市真不同饭店有限责任公司有关负责人打了电话。得知情况后，该公司不但接下了这个任务，而且表示免费供应午餐。

　　公司总经理裴五江说，接到任务后，在岗的70余名员工立即行动起来。饭店备料不足，他们紧急采购，先后忙活约2个小时，完成了价值5.6万元的1400份爱心餐。“作为一家餐饮企业，利用专长为抗击疫情出份力，是我们义不容辞的责任。”裴五江说。

　　老城区教体局副局长王海毅说，洛阳市真不同饭店有限责任公司是一家有爱心、有担当的企业，为表示对饭店的感谢，他们和学校方特意制作了一面锦旗送去。（洛报融媒·洛阳网记者  魏巍 通讯员 陈晓明 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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