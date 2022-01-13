洛阳今日阴天转多云 气温17℃到26℃

今日洛阳阴天转多云，部分地区有小阵雨，西北风3级左右，气温17℃到26℃。

雨要来了！

根据水利部的消息，今年我国入汛日期为3月17日，较多年平均入汛日期(4月1日)偏早15天。

省气象服务中心预计，受低槽与西南低涡的共同影响，从昨天夜里到今天白天，河南中南部(南阳、驻马店、平顶山、漯河、周口、信阳六地和洛阳、商丘两地南部)有暴雨，局地大暴雨，部分地区伴有短时强降水、8级到10级雷暴大风、局地冰雹等强对流天气。请大家注意防范。

昨日，记者从市气象局获悉，自4月以来，我市无有效降水，气温偏高，我市大部分地区出现一定程度旱情。此次降水虽然能够改善土壤墒情，但需防范南部山区局地强降水可能带来的次生灾害。市气象局将密切监视天气变化，及时发布预警信息，加强天气会商和部门联动。

市气象台根据最新气象资料分析，昨天，受低涡切变线影响，我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有强对流天气；27日夜里到28日白天，受槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有弱降水。具体天气预报如下。

今天，阴天转多云，部分地区有小阵雨，西北风3级左右，气温17℃到26℃。

明天，多云转晴天，偏东风3级左右，气温14℃到29℃。

27日(周三)，多云到阴天，夜里部分地区转小雨或零星小雨，东北风4级到5级，气温15℃到21℃。

28日(周四)，白天阴天有小雨或零星小雨，夜里多云转晴天，气温13℃到20℃。

29日(周五)，晴天到多云，气温11℃到17℃。

30日(周六)，多云转晴天，局部地区有小雨，气温12℃到21℃。

5月1日(周日)，晴天间多云，气温11℃到22℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）