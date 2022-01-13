洛阳市纪委监委出台加强年轻干部监督预防“治未病”工作九项措施

记者从洛阳市纪委监委获悉，《全市纪检监察机关加强年轻干部监督预防“治未病”工作九项措施》于日前印发，通过做深做细监督预防“治未病”工作，着力帮助年轻干部扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。

记者从洛阳市纪委监委获悉，《全市纪检监察机关加强年轻干部监督预防“治未病”工作九项措施》于日前印发，通过做深做细监督预防“治未病”工作，着力帮助年轻干部扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。

根据要求，洛阳市纪委监委将督促地方单位党委(党组)加强年轻干部理想信念教育，每年至少听取1次年轻干部工作专题汇报，至少召开1次年轻干部专题座谈会，至少对年轻干部开展1次谈心谈话，高廉政风险岗位的年轻干部应当由“一把手”亲自谈，每半年谈1次。纪检监察机关每年对地方单位党委(党组)年轻干部教育管理监督工作情况，开展1次监督检查，对工作落实不力、年轻干部违纪违法问题多发的，约谈地方单位“一把手”。

为强化年轻干部廉政勤政意识，洛阳市纪委监委将组织年轻干部参加纪律规矩应知应会知识测试，集中观看年轻干部违纪违法警示教育片、忏悔视频，到监狱服刑现场、法院庭审现场等场所接受“沉浸式”警示教育等。同时，开展年轻干部涉网问题专项治理，重点查纠年轻干部沉迷网络游戏、直播打赏和违规贷款、大额网贷等行为，以及参与网络赌博、赌球、赌马等涉赌类问题，对苗头性倾向性问题及时谈话提醒，对违纪违法问题严肃查处，对典型问题通报曝光，以靠前监督为年轻干部健康成长保驾护航。

监督预防“治未病”，重在做实以案促改，织密监督网络。洛阳市纪委监委将督促发生年轻干部违纪违法案件的地方单位党委(党组)开展专项以案促改，召开警示教育大会，组织高廉政风险岗位的年轻干部发言，开好民主生活会，深入查摆剖析，建立问题整改清单，做实以案为鉴、以案促改、以案促治。

此外，洛阳市纪委监委还明确要求将年轻干部问题线索列入快速办理程序。建立并动态更新年轻干部违纪违法数据库，定期开展分析研判，分地域分领域分层级梳理剖析年轻干部违纪违法行为特点、规律及成因，开展有针对性日常监督。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)