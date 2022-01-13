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增长14.8%！一季度洛阳实现进出口52.2亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.24 20:50
天久科技出口的炊具产品

　　24日，记者从洛阳海关获悉，今年一季度洛阳市进出口总值为52.2亿元，同比增长14.8%。其中，出口40.5亿元，同比增长3.4%；进口11.7亿元，同比增长85.9%。

　　一般贸易进出口继续形成强劲支撑。洛阳市一季度一般贸易进出口50.5亿元，总额同比增长16.8%，占比同比上升1.7个百分点。

　　经营主体活力明显增强。一季度，洛阳市民营企业进出口40.3亿元，同比增长16.7%；国有企业进出口10.3亿元，同比增长19.8%。

　　国际市场开拓力度不断加大。洛阳对“一带一路”沿线国家进出口24.7亿元，同比增长33.6%。对东盟、巴西、韩国等主要贸易伙伴，洛阳市一季度进出口分别为15.6亿元、3.5亿元、2.2亿元，分别同比增长49.9%、113.5%、17.6%。

　　多种商品外贸大幅增长。一季度，洛阳市出口高新技术产品6.7亿元，同比增长30.4%，同期出口家具及其零件4亿元，同比增长12.4%；进口燃料油4.2亿元，去年同期无进口。此外，洛阳市一季度进口铌铁2.9亿元，同比增长233.9%。

　　原产地证书加速助力开拓国际市场。一季度洛阳海关共签发各类原产地证书2370份，签证金额1.7亿美元，分别同比增加3%和29.5%，预计货物可享受进口国关税优惠3385万元，其中签发RCEP原产地证书147份，货值1130.6万美元，可享受关税优惠近百万元。

　　下一步，洛阳海关将继续推动洛阳广大企业通过RCEP开拓国际市场，积极发挥自贸试验区、跨境电商综试区和综保区的叠加优势，把枢纽优势转化为发展优势，同时密切关注全国统一大市场建设对洛阳外向型经济发展的影响，加速助力洛阳打造对外开放新格局。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘梦妍)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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