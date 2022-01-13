征集标识设计！龙门实验室建设加速推进

24日，记者从龙门实验室获悉，为树立龙门实验室品牌意识，打造彰显河南省、洛阳市科技创新形象的名片，龙门实验室近日发布公告，面向社会征集标识设计方案，最高奖金为1万元。

24日，记者从龙门实验室获悉，为树立龙门实验室品牌意识，打造彰显河南省、洛阳市科技创新形象的名片，龙门实验室近日发布公告，面向社会征集标识设计方案，最高奖金为1万元。

本次征集活动截止时间为5月31日，将由龙门实验室聘请专家对所有来稿进行初评，之后确定10个入围作品进入复评，并通过网络平台面向社会进行投票。最终经网络投票和专家评审后，评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖7名，奖金分别为10000元、5000元和1000元。获得一等奖的作品，将由龙门实验室向国家商标局申请商标注册，并向社会公布。

根据要求，相关设计需彰显龙门实验室特色，着力展现国家“制造强国”战略，以及龙门实验室科技创新与智能制造等特点。应征者须在规定时间内通过电子邮件附件的形式，将设计稿和设计说明等资料发送至lixr@lamic.com.cn，邮件标题注明“龙门实验室标识设计方案”，咨询电话为：15515390691(李女士)。

龙门实验室是省实验室，是国家实验室的预备队，由河南科技大学、郑州大学牵头，联合18家科研院所、国家重点实验室与龙头企业组建，总部设在洛阳。以“立足中原、智造中国、装备世界”为使命，该实验室将培育一批具有核心竞争力和发展前景的产业项目，有力支撑我省装备制造业打造万亿级产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高亚恒)