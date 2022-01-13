洛阳这些地点可免费领取2022版《中国·洛阳交通旅游图》

记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。
记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。
记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。
据悉，2022版《中国·洛阳交通旅游图》由洛阳市自然资源和规划局策划、河南省地图院编制。该地图详细标注全市各大旅游景点信息，还贴心规划了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、博物馆之都等精品旅游路线，帮助市民、游客便捷出游，进一步了解洛阳文化。
2022版《中国·洛阳交通旅游图》具体领取地点如下：
洛阳市规划展示馆
市民之家2楼雷锋岗
龙门石窟景区多警联勤联动服务站
明堂天堂景区多警联勤联动服务站
隋唐城遗址植物园(西门)多警联勤联动服务站
本次地图限量发放1.2万份，发完为止，请有需要的市民、游客前往指定地点领取。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605