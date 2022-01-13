洛阳这些地点可免费领取2022版《中国·洛阳交通旅游图》

记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。

记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。 记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，25日起，全市将在洛阳市规划展示馆、市民之家、龙门石窟等指定地点免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》，共计1.2万份。 据悉，2022版《中国·洛阳交通旅游图》由洛阳市自然资源和规划局策划、河南省地图院编制。该地图详细标注全市各大旅游景点信息，还贴心规划了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、博物馆之都等精品旅游路线，帮助市民、游客便捷出游，进一步了解洛阳文化。 2022版《中国·洛阳交通旅游图》具体领取地点如下： 洛阳市规划展示馆 市民之家2楼雷锋岗 龙门石窟景区多警联勤联动服务站 明堂天堂景区多警联勤联动服务站 隋唐城遗址植物园(西门)多警联勤联动服务站 本次地图限量发放1.2万份，发完为止，请有需要的市民、游客前往指定地点领取。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)