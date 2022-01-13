“毽子操”火遍全网！专家建议：要量力而行 切莫盲目跟风【视频】

近段时间，“毽子操”火遍全网，洛阳不少中老年人也跟着网上教学视频练习，一些人在练习几天后出现身体不适状况。

八段锦等项目更适合中老年人健身锻炼

近段时间，“毽子操”火遍全网，洛阳不少中老年人也跟着网上教学视频练习，一些人在练习几天后出现身体不适状况。记者查询发现，此类因跳“毽子操”导致受伤入院的情况，近来各地多有发生。对此，运动康复专家建议，健身锻炼要因人而异，选择合适自己的项目，循序渐进，切莫盲目跟风，以免造成伤痛或意外。

“‘毽子操’看似简单、易上手，实际上对体能、运动能力有很高的要求。”运动康复博士、河南省洛阳正骨医院康复院区管委会副主任、中国代表团奥运会及亚运会医疗保障专家张志杰说，“毽子操”节奏很快，含有大量髋关节大幅度屈曲、外展和外旋等非常规动作，这些动作会导致髋关节的股骨头内侧间隙受挤压，容易造成髋关节盂唇损伤，或者诱发髋关节撞击综合征等症状，出现髋外侧疼痛或弹响。此外，如果本身就有腰膝伤病的话，跨步提膝动作也会诱发疼痛，加重损伤。