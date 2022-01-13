洛阳铁路民警收到神秘包裹 里面装着满满的“谢意”

24日，洛阳铁路民警陈硕收到一个神秘包裹，里面装有一封感谢信和一面锦旗。前几天，一旅客将装有购房合同、毕业证书等贵重物品的双肩包落在候车厅，他与同事捡到后物归原主。

24日，洛阳铁路民警陈硕收到一个神秘包裹，里面装有一封感谢信和一面锦旗。前几天，一旅客将装有购房合同、毕业证书等贵重物品的双肩包落在候车厅，他与同事捡到后物归原主。

陈硕是洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警。18日晚上9点多，最后一辆列车停止检票后，陈硕与同事按照惯例对站内各个重点区域进行检查。他们走到候车区时发现，椅子上有一个黑色双肩包，判断是某位粗心大意的旅客落下的。

陈硕等人将双肩包带至警务室进行开包检查，包内除装有钱包、充电器，还有购房合同、毕业证书等物品。购房合同上显示，失主为一名刘姓小伙儿，三门峡人。

“购房合同中还有刘先生的手机号。”陈硕说，他们与刘先生取得联系，对方还没意识双肩包不见了。原来，当晚，刘先生在洛阳龙门站中转，等车期间在座位上睡着了，醒来一看列车开始检票，着急进站，结果把双肩包落下。

次日早上，刘先生来到洛阳龙门站领回双肩包，对民警的帮助再三表示感谢。随后，他又从家里寄来装有感谢信与锦旗的包裹。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张晶曼)