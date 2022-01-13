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洛阳83岁老人查叶免费为居民理发12年【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.24 17:06

　　24日上午，在位于洛阳市洛龙区龙门大道的一个小区里，83岁的查叶老人正在散步，78岁的王金玉老人迎面走来，笑意盈盈。

　　“嫂子，瞅着我的头发又长了，给咱拾掇拾掇呗？”王金玉说。“可是中。走，回家。”查叶说着，一把挽住了对方的胳膊，俩人并肩走着，有说有笑。

查叶(右)在为居民理发

　　查叶的家在二楼，面积不大，却收拾得干干净净。王金玉接了半盆清水，端到水池边洗头发；查叶走进卧室，从门后挂着的提兜里取出一个工具包，里面是一把红色梳子和一盒刀片，接着把一个崭新的刀片装进梳子的凹槽里。“理一次发，换一个刀片，这可不能乱用。”查叶告诉记者。

　　擦干头发、套上围布、开始理发……“唰唰唰”，查叶用刀片轻刮发丝的声音在房间里响起，10分钟后，王金玉的头发理好了。她起身面向墙上挂着的镜子，又用梳子整理了几下。“真是不赖，又给你添麻烦了，去我家吃饭吧，嫂子？”王金玉说。“不吃，也不喝，这有啥谢的。”查叶笑呵呵地回答，又顺手拍掉王金玉肩头的几缕碎发。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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