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涧西今年将抓好400个重点项目 力争全年投资500亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.24 17:05

　　记者从近日召开的涧西区两会获悉：今年，该区将在促进经济持续向好发展上争创一流，瞄准氢能汽车、智能机器人及其关联产业方向，抓好400个重点项目，力争全年投资达到500亿元。

　　涧西区政府工作报告明确，今年该区将常态化开展“三个一批”活动，对氢沄新能源氢燃料电池发电机等133个在建项目，进行分类指导，加大推进力度，确保按预定工期保质保量完成；对中钢洛耐新材料研发中心等144个拟开工项目，加强协调，做好要素保障，确保尽早开工；对三六零中部数字安全产业基地等123个前期谋划项目，积极对接跟进，确保项目早落地、早建成、早见效。

　　为持续激发消费潜能，涧西区将实施新一轮促消费政策，积极发展“线上引流+实体消费”新模式；加快打造地铁沿线经济带，着力推动牡丹广场地下商业区、广州市场步行街、上海市场等建设；大力抓好豫北一路—河南路、珠江路、东方文创园等特色商业街区建设；抓住青年和潮流，规划建设时尚生活街区，培育发展以电商、直播经济为代表的消费新业态，为青年消费者提供更多“潮”产品和“深”体验。

　　在智慧岛创新社区建设方面，涧西区将谋划布局一批智慧岛创新社区，更好聚集人才、金融、专业服务等创新资源；按照“六个一”的要求，加快推进周山双创、智能制造及大数据、卓阳兴业城3个试点智慧岛创新社区建设，实现“科技+产业+生活+公共服务”四位一体功能整合。

　　在城市提质方面，涧西区今年将进一步完善路网结构，统筹实施九都路快速化改造工程等市属重大交通设施建设，推进华夏路、新疆路、安徽路等16条区属道路及背街小巷提升改造和断头路打通工程；加快建设便民服务设施，新建、提升及改造小游园14处，新建停车场12处，新建、改建公厕22座。同时，该区还将大力推进城市更新，实施好15个片区116个老旧小区改造，年底前实现大头落地；加快推进29个安置房项目，确保年底前小所安置房二期、孙旗屯安置房二期等6个项目竣工交付。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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