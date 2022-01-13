“一张表单”整合申报材料！洛阳推动工程建设项目审批标准化流程化

“一张表单”整合申报材料，完成“验登合一”改革，严查“体外循环”审批……记者从洛阳市住建局获悉，今年洛阳市将持续优化工程建设项目审批服务流程，落实全市工程建设项目全流程“一网通办”，审批集中办理“只跑一次”，着力打造“拿地即开工”审批改革的洛阳范本。

“一张表单”整合申报材料，完成“验登合一”改革，严查“体外循环”审批……记者从洛阳市住建局获悉，今年洛阳市将持续优化工程建设项目审批服务流程，落实全市工程建设项目全流程“一网通办”，审批集中办理“只跑一次”，着力打造“拿地即开工”审批改革的洛阳范本。

为方便企业，今年洛阳市将全面推行“一张表单”整合申报材料。“不同审批阶段的审批部门要共享申报材料，不得要求申请人重复提交。”洛阳市住建局相关负责人介绍，市住建部门、市自然资源规划部门牵头组织协调相关部门分阶段制作一份办事指南、一张申请表单，实现企业提交一套申报材料、各审批部门共同使用。

按照计划，今年洛阳市将精简审批事项和审批环节，结合国家、省、市改革实际，全面梳理当前工程建设项目全流程审批事项、环节、条件，更新工程建设项目审批事项清单，统一市县两级工程建设项目报建审批事项办理流程和办事指南，推动工程建设项目审批标准化、流程化，同时进一步优化社会投资备案类项目审批流程，细化项目分类指引，完善社会投资一般住宅项目、社会投资一般工业建筑项目、社会投资标准厂房项目审批流程。

在审批行为规范上，今年将进一步细化单个事项的办理流程图、流转节点、各部门办理时限要求等，增强审批流程的公开性和透明性。加强审批行为管理，严肃查处“先审查、后受理”等“体外循环”审批问题，切实压减审批“隐性时间”。

审批改革中，优化中介服务是重要一环。对此，今年将加强工程建设项目审批涉及的中介服务事项改革，推行中介服务事项清单制、动态化管理，确保清单之外无其他中介服务事项；清单之内事项，制定形成一事项、一措施、一指南，政府委托的中介服务事项全部纳入工程建设项目审批管理系统管理。同时，进一步完善中介服务平台，实现中介服务网上展示、服务委托、成果提交、监督评价等全过程管理，中介服务委托和相关成果信息共享至工程建设项目审批管理系统。

今年上半年，洛阳还将完成“验登合一”改革，打通工程建设项目审批系统与不动产系统，强化数据信息共享。按照计划，工程联合验收通过后，将通过工程建设项目审批管理系统自动推送“联合验收意见”至不动产登记系统，不动产登记机构接收的“联合验收意见”可作为申请办理不动产首次登记(国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记)的材料之一，对符合登记条件的，可1个工作日内完成不动产登记手续，实现“验登合一，验收即发证”。

此外，今年住建部门还将提高“一个窗口”综合服务水平。针对市区两级部门审批权限层级不一致问题，进一步优化线上一窗受理流程，同一阶段的审批事项涉及市和区两级部门办理的，或同一事项需要在市区不同层级之间征求意见的，统一由市级综合窗口对申报材料进行初步受理，相关材料及时转市、区相关部门办理。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 孟宪政 文/图）