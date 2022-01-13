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瀍河区计划全年改造老旧小区1472户 高标准打造7个社区健身中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.24 14:47

　　记者从近日召开的瀍河区两会获悉：今年，该区将持续实施老旧小区改造提质，高标准建设一批社区体育公园，为群众办好一批民生实事，涉及教育、养老、就业等民生领域。

　　在教育方面，瀍河区将以建设教育先行区为目标，深入实施教育振兴计划，新建、改建中小学、幼儿园4所，新增学位1980个，9月底前启明中学、机车小学完工投用，马坡回小完成改造提升，北关小学与第三实验小学完成整合；年底前贰号城邦幼儿园开园。在养老方面，瀍河区将引入光大养老，通过在社区养老、居家养老、旅居养老、智慧养老、养老培训等业态上深度合作，形成街道、社区、小区、家庭四级养老服务体系，实现全区5万老年人全受益。

　　瀍河区政府工作报告明确，今年该区将深化文旅融合，加快隋唐大运河国家文化公园等项目建设，谋划白马寺、北窑旧石器遗址文化公园等项目。加大河洛古城开发力度，打造特色文化旅游小镇。深入挖掘非物质文化遗产资源，推出更多承载瀍河历史、瀍河记忆的沉浸式文旅服务与文创产品，推动文旅资源更好转化为发展优势。

　　为加快城市更新提质，瀍河区将全力服务保障呼南高铁焦洛平段建设，实施兴业路等3条“断头路”打通工程和陇海街北段等3条背街小巷改造提升，完善路网结构，畅通城市道路“微循环”。该区还将建设一批社区体育公园，高标准打造社区健身中心7个。同时，加快构建邙山渠、中州渠城市防涝工程体系，持续实施街头游园、景观绿化、亮化等基础设施“微改造”，改造城市游园4个、绿化提升景观10处，以“小”工程推动“大”改观。

　　此外，瀍河区还将持续实施老旧小区改造提质，计划全年改造老旧小区1472户、背街小巷3条，新建、改建公厕10座。

　　在开放招商方面，瀍河区将实施四大片区招商行动，精准开展平台招商、大力推行基金招商、积极参与节会招商、谋划布局飞地招商、着力攻坚外资招商，引进一批高质量项目落地瀍河。今年，该区将办好4次集中签约活动，全年签约项目30个以上，其中，亿元以上项目不低于10个，完成省外境内资金27.6亿元，省内资金10.4亿元，吸收外资1.6亿美元。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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