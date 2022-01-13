工商银行洛阳分行：深化数字化转型 助力业务高质量发展

工商银行洛阳分行积极适应数字技术发展趋势，发挥数据、技术等生产要素价值，推动业务模式管理模式数字化变革，促进高质量发展。截至3月末，该行拨备前利润、净利润均实现稳定增长；资产质量整体可控、不良率降至1%以下。 工商银行洛阳分行积极适应数字技术发展趋势，发挥数据、技术等生产要素价值，推动业务模式管理模式数字化变革，促进高质量发展。截至3月末，该行拨备前利润、净利润均实现稳定增长；资产质量整体可控、不良率降至1%以下。 主动作为，加快数字化转型步伐。该行认真学习《深化数字化转型总体方案》相关工作要求，加快业务数字化转型步伐，强化科技赋能和营销支持，优化基层服务，进一步促进金融科技转型发展，成立创新柔性团队，加快深化数字化转型步伐。 认真部署，助力旺季营销。该行组织召开“数据赋能助力旺季”精准营销活动推动会，按照省行统一部署，强化大数据应用，部署11个项目，扎实开展“数据赋能助力旺季”精准营销活动，着力提高项目执行率、成功率和提升度，取得初步效果。截至3月底，该行项目执行率平均达到85%以上。 多点发力，强化金融赋能联动效果好。该行以建设“第一手机银行”为目标，强化金融赋能带动数字化转型。围绕客户实际需求，协助相关部门推出医保、信使、代发、资产、个贷、私行等线上营销活动，促进现有活跃客户向资产客户的转化。 全面发动，提升数字基建安全保障能力。该行加强数字化转型顶层设计和统筹规划，提升数字基建安全保障能力。夯实数字化转型发展根基，强化网络安全防护，加强技术自主可控，加强数据安全和隐私保护，信息系统可用率保持99.99%以上高水平，为数字化转型提供坚实支撑。