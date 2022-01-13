助力小微企业及个体工商户“轻装上阵” 洛阳市银行机构支付降费1364万元

近日，记者从中国人民银行洛阳市中心支行获悉，我市银行机构用好用足惠企利民政策，有效降低了市场主体经营成本，自去年9月至今，累计降费规模达1364万元，惠及小微企业及个体工商户达14.8万户。

近日，记者从中国人民银行洛阳市中心支行获悉，我市银行机构用好用足惠企利民政策，有效降低了市场主体经营成本，自去年9月至今，累计降费规模达1364万元，惠及小微企业及个体工商户达14.8万户。

为贯彻落实党中央、国务院关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的工作部署，中国人民银行洛阳市中心支行引导银行机构加大让利力度，积极落实降费各项政策要求。各银行机构在“应降尽降”基础上，根据自身情况“能免尽免”，提升政策普惠度，最大化惠企利民。

比如，我市全部银行法人机构将降费让利措施扩大至所有客户；部分银行机构将柜面跨行转账手续费打折幅度由政策规定的九折降低至八折，由政策规定的“单笔10万元以内”提升至“不限金额”；9家村镇银行免收全部支付服务费用；全部地方法人银行主动减免开户手续费及账户管理费。此外，在3年降费期限基础上，多家地方法人银行将多个降费项目期限延长至长期。截至目前，我市银行机构累计降费规模达1364万元，惠及小微企业及个体工商户达14.8万户。

与此同时，全市银行机构开展进企业、进园区等实地宣传活动150余次，覆盖108万人次，通过开展“支付降费让利于民”“我为群众办实事支付降费见实效”各类主题宣传活动，不断提升市场主体对降费让利政策的知悉度和满意度。

中国人民银行洛阳市中心支行有关负责人表示，下一步将持续跟踪关注政策落地情况和工作成效，扎实深入做好降费让利各项工作，切实降低小微企业和个体工商户经营成本，提升支付服务获得感和满意度，助力我市营商环境优化和民生改善，进一步激发我市实体经济发展活力。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵雪莹 王毅凌)